Takrusite.narod.ru

Существует огромное количество систем и диет для похудения, гарантирующих избавление от лишнего веса в течение нескольких недель. Печально, но многие из них бесполезны.Ведь независимо от того, насколько сильно мы хотим выглядеть стройнее и чувствовать себя лучше, противный внутренний голос постоянно предлагает нам перекусить. Очень хочется доставить себе удовольствие прямо сейчас, не беспокоясь, что произойдет с нашим телом завтра.В большинстве случаев проблема лишнего веса заложена у нас в голове – нас всегда тянет что-нибудь съесть. И чувство голода здесь не при чем. Иногда просто хочется вкусненького, чтобы заесть депрессию, скуку или скрасить долгий зимний вечер, проведенный перед телевизором. В таких случаях лучшим способом сбросить лишние килограммы является самовнушение.Внушая себе какую-то мысль, мы сможем влиять на собственное поведение. Чтобы похудеть, нужно договориться со своим внутренним голосом, что путь к счастливой жизни не лежит через желудок. Приняв решение избавиться от лишнего веса, следует четко представлять, какого результата мы хотим добиться, сколько весить, какую талию иметь и твердо идти к цели.Хорошо еще выделить причину, заставляющую вас худеть. Хотите ли вы избавиться от проблем со здоровьем и почувствовать себя лучше, или же следующим летом вам хочется иметь подтянутое, стройное тело. Причину каждый выбирает для себя сам, лишь бы результат был действительно важен для вас. Тогда вы сможете себе внушать: «Я буду худеть, потому что хочу играть в футбол со своими детьми». Или «Я буду худеть, потому что хочу влезть в джинсы со стразами, которые мне так нравятся…»А теперь найдите причину, заставляющую вас переедать, питаться нездоровыми продуктами. Может вы восполняете какие-то эмоциональные потребности? Так придумайте другое занятие, доставляющее вам такое же удовольствие. Например, «я ем, потому что я одинока». Заведите собаку. Она и от одиночества избавит, и гулять с ней придется, а значит двигаться вы будете гораздо чаще.